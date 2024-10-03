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Avrupa'nın kralı oldu! Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor

Benfica'ya transfer olan A Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid maçında da gol attı. Aktürkoğlu, bu golle birlikte Benfica için oynadığı beş maçın tamamında gol katkısı sağladı.

Avrupa'nın kralı oldu! Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında mücadeleler devam ediyor.

Portekiz temsilcisi Benfica, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile sahasında karşılaştı.

Benfica forması giyen millilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Devler Ligi mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.

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Son haftalarda öne çıkan Kerem Aktürkoğlu, maçın 13. dakikasında Benfica'yı öne geçiren golü kaydetti.

Kerem, Benfica için oynadığı 5 maçta gol katkısı sağladı.

Orkun Kökçü de gol attı ve Benfica karşılaşmayı 4-0 kazandı.

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