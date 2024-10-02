Antalya yine rekor kırdı! Turistler yine en çok orayı seçti
9 aylık dönemde Antalya, 14 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Rusya, Almanya ve İngiltere, kente en çok turist gönderen ülkelerdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın 9 aylık dönemde 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza attığını açıkladı.
Geçen yılın aynı dönemine göre kente gelen turist sayısı %8 arttı.
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Bu yıl da Rusya Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Rusya Antalya'ya en çok turist gönderdi: 3 milyon 245 bin 626 kişi. Almanya 2 milyon 705 bin 103 kişiyle ikinci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ikinci sırada yer aldı.