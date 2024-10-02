Antalya yine rekor kırdı! Turistler yine en çok orayı seçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın 9 aylık dönemde 14 milyon 71 bin 412 ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza attığını açıkladı.



Geçen yılın aynı dönemine göre kente gelen turist sayısı %8 arttı.

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Bu yıl da Rusya Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.



Rusya Antalya'ya en çok turist gönderdi: 3 milyon 245 bin 626 kişi. Almanya 2 milyon 705 bin 103 kişiyle ikinci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.



Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ikinci sırada yer aldı.