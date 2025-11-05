Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atmıştı: Osimhen bu akşam Hollanda'da ağları sarsacak!

  1. Anasayfa
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa arenasında tarih yazmaya hazırlanıyor. Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, bu akşam Ajax karşısında atacağı 1 gole Kewell'ı, iki gole Hagi ve Jardel'i yakalayacak.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa arenasında tarih yazmaya hazırlanıyor. Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, bu akşam Ajax karşısında atacağı 1 gole Kewell'ı, iki gole Hagi ve Jardel'i yakalayacak.

Victor Osimhen bu akşam Ajax karşısında atacağı 1 gole Kewell'ı, iki gole Hagi ve Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yaparsa da zirveye oturacak.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa arenasında tarih yazmaya çok yakın. Nijeryalı forvet, Avrupa kupalarındaki performansıyla efsanelerin arasına girmeye hazırlanıyor.

BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, 6 maçlık serisiyle rekoru elinde bulunduran Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında toplam 9 gole ulaşan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı tarihte 6. sırada bulunuyor.

HEDEFTE KEWELL, HAGI VE JARDEL VAR

Osimhen, Ajax karşısında gol atarsa Harry Kewell'ı, iki gol bulursa Hagi ve Mário Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yapması durumunda ise zirveye çıkacak ve Baros'un (12 gol) rekoruna ortak olacak.

OKAN BURUK'UN EN GÜVENDİĞİ İSİM

Ajax deplasmanında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak olan Osimhen'in formu, teknik direktör Okan Buruk'un da en çok güvendiği unsur. Taraftarlar, Nijeryalı golcünün Hollanda'da da ağları sarsarak Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmasını bekliyor.

