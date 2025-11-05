Son dakika... İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifadeye alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

BABASI HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat yazısı yazılmıştı.

Şüpheler hakkında sulh ceza hakimliğince "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

