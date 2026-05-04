Altın haftanın ilk günü düşeşe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
04 Mayıs 2026 10:52
Altın fiyatları güncel 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla yatırımcısının sıkı takibinde. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
1 8
Anlık altın fiyatları güncel 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte konusu oldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Gram altın bugün kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularının yanıtını arıyor. Haftanın ilk işlem gününde jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde altın fiyatları nasıl seyrediyor? İşte piyasalardaki 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları listesi... ABD-İran arasında yapılan müzakerelerin çıkmaza girmesi, yüksek seyreden enerji fiyatları ve Fed'in faiz kararı sonrası şahin açıklamaları ile altın haftaya sınırlı düşüşle başladı. Peki, altın düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, altın fiyatları son dakika haberleri...
2 8
Altın fiyatları son dakika haberleri enflasyon verilerinin de açıklanacağı pazartesi günü gündemde yer alıyor. Yeni haftaya hareketli başlayan gram altın, serbest piyasada 6.699 TL seviyelerinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise Ons altın 4.611 dolar bandında seyrederek istikrarını koruyor. Peki, altın fiyatları bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 3 Mayıs 2026 Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
3 8
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları ABD ile İran arasında olası bir barış umudunun azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi ve bu yüzden yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon baskısı yaratması ve geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası şahin açıklamaları ile Altın fiyatları haftaya sınırlı düşüşle başladı.
Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ile enerji ve nakliye fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 doları aşarken bu gelişmeler küresel enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
4 8
ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.676,47 TL
Satış: 6.677,32 TL
5 8
ÇEYREK ALTIN FİYATI 4 MAYIS 2026
Alış: 10.824,00 TL
Satış: 10.969,00 TL
6 8
ONS ALTIN FİYATI 4 MAYIS 2026
Alış 4.599,63 Dolar
Satış: 4.600,26 Dolar
7 8
CUMHURİYET ALTINI 4 MAYIS 2026
Alış: 43.144,00 TL
Satış: 43.676,00 TL
8 8
ATA ALTIN FİYATI 4 MAYIS 2026
Alış: 43.961,14 TL
Satış: 45.077,40 TL