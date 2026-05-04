Zuhal Böcek’in ifadesi gündem oldu, ''Eşim yapmış olabilir''

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmada tutuklanan Zuhal Böcek’in ifadesi ortaya çıktı. Milyonluk para transferleri ve taşınmaz iddialarıyla ilgili sorulara “bilmiyorum” ve “hatırlamıyorum” yanıtları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı.

Gelin Böcek'in verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek'in ifadesinde çelişkiler dikkat çekti. Böcek, milyonluk para transferleri, taşınmaz alımları ve şüpheli mesajlar karşısında “Bilmiyorum”, “Hatırlamıyorum” ve “Eşim yapmış olabilir” şeklinde savunma yaptı.

ZUHAL BÖCEK GERİ ADIM ATTI

Dijital materyal incelemesinde yer alan mesajlarında Gökhan Böcek’in belediye araçlarıyla kokain taşıdığını, ihalelerden aldığı yüzde 10’luk komisyonlarla hayatını idame ettirdiğini ve boşandığı eşi için 75 milyon TL akladığını iddia eden Zuhal Böcek, sorguda bu iddialarını reddetti.

Böcek, söz konusu iddiaları eşini korkutmak için söylediğini belirtti.

EŞİNİN SERVETİNİ LİSTELEMİŞ

Zuhal Böcek, ifadesi boyunca eşi Gökhan Böcek’in gelir kaynaklarını ve iş ilişkilerini bilmediğini iddia ederken telefonunda yapılan incelemede; eşine ait tüm gayrimenkullerin, araçların ve alınan takıların fiyatlarıyla birlikte listelendiği notlara ulaşıldı.

Eşinin belediye ihalelerinden komisyon aldığına dair bizzat kendisinin yazdığı mesajlar da hatırlatılan Böcek, "Bir arsa meselesiydi" diyerek geçiştirdi.

Telefon incelemesinde eşine yönelik "Yüzde 10 ile geçinen ezik" ifadesini kullanan Zuhal Böcek, bu sözü bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediğini iddia etti.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Zuhal Böcek ifadesinde, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiğini "abla" ve "anne"sinin birikimlerine dayandırarak aklamaya çalıştı.

Böcek, kendisine ait olan evi ablasına 15 milyon TL’ye sattığını, ablasının ise yurt dışında biriktirdiği paralarla kendisine toplamda 22,5 milyon TL gönderdiğini söyledi.

Ancak ablasının zaten daire için ödediği tutarı göndermek için satın aldığı lüks konutu oğlunun üzerine yapmasını şart koştuğunu iddia etti.

PARALARIN KAYNAĞI BELİRSİZ

Zuhal Böcek savcılık sorgusunda, ayrıca hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyledi.

Savcılığın, özellikle Zuhal Böcek’in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, bölge emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok ama çok altında bir rakama satın aldığını iddia etmesi, "kayıt dışı para trafiği" şüphesini de artırdı.

Böcek'e hesabına kuyumcudan gelen yüksek miktarda paralar da soruldu.

Bu soruya "Biriktirdiğim altınları bozdurdum" diye cevap veren Böcek, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen paralar için de "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" dedi.

Bu ifade para trafiğinin merkezinde Gökhan Böcek’in olduğuna işaret etti.

HİÇ GİTMEDİĞİ ŞİRKETTE SİGORTALI GÖSTERİLDİ

Zuhal Böcek, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili SGK tarafından yürütülen soruşturmayı da savcılık ifadesinde kabul etti.

Böcek konuya ilişkin "Gökhan’dan karşılıksız bir şey istemediğim için yabancı dilimle satış temsilciliği yaptım." dedi.

Zuhal Böcek’in, hangi gayrimenkulü kime sattığına dair hiçbir somut veri sunamaması, "hayali istihdam", "suç gelirini aklama" ve “yalan beyan” kanaatini güçlendirdi.

'ALKOL BİLE İÇMEM' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Zuhal Böcek'in kendi sağlık durumu ve bağımlılık testiyle ilgili de beyanları oldu. Hakkındaki Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığı kesinleşmiş olmasına rağmen Böcek, sorgusunda hayatı boyunca hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, hatta alkol dahi tüketmediğini iddia etti. Rapora itiraz ettiklerini belirten Böcek, bilimsel verilerle sabitlenen ‘kokain kullanımı' sonucunu da reddetti.

Zuhal Böcek, ayrıca eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığından haberdar olmadığını ileri sürdü. Ancak hemen ardından verdiği beyanda, eşinin cüzdanında gördüğü ‘beyaz toz kalıntıları' üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti.

'BELEDİYE BAŞKANLARIYLA KOKAİN TAŞIMA' SKANDALI

Eşinin uyuşturucu kullandığını görmediğini iddia eden Zuhal Böcek'in, kendi telefonundan çıkan ‘Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen' mesajı ise suçüstü belgesi olarak değerlendirildi. Böcek, kadar net ve spesifik bir suçlamayı ‘eşini korkutmak için' uydurduğunu söyledi.

Zuhal Böcek, bu ağır ithamları eşini korkutmak için yazdığını, aslında böyle bir şeye şahit olmadığını iddia ederken, bir insanın eşini korkutmak için "belediye aracı" ve "kokain" gibi son derece spesifik ve teknik detaylar içeren bir kurgu yaptığını iddia etmesi, hayatın olağan akışına aykırı bulunduğundan savcılık tarafından ciddiye alınmadı.

ZİNAYLA SUÇLADIĞI EŞİNİ ESKİ EŞLE ZİNA YAPMAKLA SUÇLADI

Zuhal Böcek'in ifadesindeki bölümlerden biri de Gökhan Böcek ile olan ilişkisinin başlangıcı ve sonrasındaki sadakat çıkmazı oldu. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek ile tanıştığında şahsın evli olduğunu, birlikteliklerinin bu süreçte başladığını ve hatta evlilik dışı hamile kaldığını itiraf etti. Öyle ki, resmi nikahlarından yalnızca bir hafta sonra doğum yaptığını beyan ederek, ilişkinin "yasak aşk" temelinde başladığını kayıtlara geçirdi.

Ancak Zuhal Böcek'in iddiasına göre, bir başkasının yuvası üzerine kurulan bu evlilik çok geçmeden aynı yöntemle sarsıldı. Böcek, eşinin kendisini eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile aldatmaya devam ettiğini öne sürerek adeta bir "ihanet döngüsü" tasvir etti. Kendisi de bir zina ilişkisinin tarafıyken, evlendikten sonra eşini eski eşiyle zina yapmakla suçlayan Zuhal Böcek, bu sebeple boşanma davası açtığını söyledi.

Zuhal Böcek, eşinin kendisini bir daha aldatmaması şartına karşılık Gökhan Böcek'e 4 milyon dolarlık bir senet imzalattığını, bu senedin görüntülerini de telefonunda sakladığını itiraf etti.

