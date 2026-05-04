Böcek ailesini akıllara getirdi: Tatilde memleketine giden aile zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!

Tatilde memleketine giden aile zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı!

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla hafta sonu tatilini memleketi Mersin, Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği sırada zehirlenme şüphesiyle ailece hastaneye kaldırıldı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aileden 2 çocuk hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, anne ve baba yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Mersin'de Bozyazı ilçesinin Tekmen Mahallesi'nde Musa Tülü (38) ile eşi Ebru (33) ve çocukları Azra (5) ile Ömer Selim Tülü (8), 2 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA YOĞUN BAKIMDA

Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Tülü kardeşlerin cenazesi, morga kaldırıldı.

KADININ HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla hafta sonu tatilini memleketi Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği öğrenildi.

Yakınlarında kalan aile rahatsızlanınca, kusma ve mide bulantısı nedeniyle haber verilen sağlık ekipleri, aileyi hastaneye sevk etti.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili savcılık ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma sürüyor.

Zuhal Böcek'in ifadesi gündem oldu, ''Eşim yapmış olabilir''