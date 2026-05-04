İran 'vururum' demişti: Hürmüze girmeye çalışan ABD gemisi füzeyle vuruldu!

Hürmüz Boğazında sıcak dakikalar...

Son dakika haberi... İran saatler öncesinde uyarmıştı: Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan, ABD gemisini 2 füzeyle vurarak engelledi.

İran basını, ABD'ye ait savaş gemisinin yapılan uyarıları dikkate almaması sonucu Jask Adası açıklarında vurulduğunu açıkladı.

Fars haber ajansı, iki füze isabet eden Amerikan savaş gemisinin aldığı hasar sonrası bölgeyi terk ettiğini kaydetti.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD donanmasını, Hürmuz Boğazı'na yaklaşmaması veya girmemesi konusunda uyarmıştı.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD donanması dışında, tüm ticari gemi ve petrol tankerlerinin de Hürmüz Boğazı'nda konuşlanmış İran ordusuyla koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

ABD, İran'ın uyarısını dinlemedi. Hürmüz Boğazından geçmeye çalışan iki ABD gemisi füzelerle vuruldu...

