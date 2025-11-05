Gürsel Tekin hakkında karar çıktı: Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti, Gürsel Tekin görevine devam edecek...

  1. Anasayfa
Gürsel Tekin hakkında karar çıktı: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Gürsel Tekin'in çağrı heyeti olarak görevlendirilmesine ilişkin verilen ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. Gürsel Tekin görevine devam edecek...

Yayınlanma:

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir amaçlı görevlendirdiği Geçici Kurulun kaldırılmasına yönelik CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz kabul edilmedi. Kararın ardından Geçici Kurul mevcut görevini sürdürmeye devam edecek. Böylece Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu heyetin görevine devam etmesine hükmedildi.

DURUŞMA 21 KASIM'A ERTELENMİŞTİ

Davaya ilişkin son duruşma 3 Ekim’de görülmüş mahkeme, 2 Eylül'de verdiği CHP İl Başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmederek, duruşmayı 21 Kasım'a ertelemişti.

