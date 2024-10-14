Hukukçu, Avukat; Siyasetçi 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak görev alan Turan Aydoğan televizyon programlarında yaptığı yorum ve analizleri ile seyircilerin dikkatini çekerek Av. Turan Aydoğan kimdir, nerelidir uzmanlık alanı nedir? araştırmaya başladı. İşte Av. Turan Aydoğan'ın biyografisi.

TURAN AYDOĞAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Av. Turan Aydoğan 3 Mayıs 1964'te Torul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu'nda kayıtlı olarak devam etti.

Partinin çeşitli kademelerindeki görevlerinden sonra 8 yıl CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmeye hak kazandı. Ayrıca CHP İnsan Hakları Grubu ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının oluşturduğu çalışma gruplarının ve TBMM Adalet Komisyonu'nun da üyesidir. Orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Aydoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.