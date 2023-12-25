Ev Sahibi ve Kiracıyı Yakından İlgilendiren Gelişme: 1 Temmuz 2024’te Yasak Kalkıyor!

Enflasyonun kol gezdiği Türkiye’de her geçen gün zamlar artıyor. Araba, gıda ve konut sektörü olmak üzere birçok kalemde zamlar vatandaşın belini büküyor. Hükümet, aldığı önemlerle zamların önüne geçmeye çalışıyor.

Hükümeti aldığı bazı önlemler, zamları baskılasa da genel artışında devam etmesi dikkat çekiyor. Özellikle de konut sektöründe son 2-3 yıldır önemli bir artış gösterdi. Son hamleler ise artışın biraz önüne geçti.

1 TEMMUZ’DA UYGULAMA KALKIYOR

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen hemen her gün gündeme geliyor. Fahiş artışların önüne geçmek için hükümet, yüzde 25’lik zam artışı uygulamasını başlatmıştı.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarla beraber artışlar biraz daha dizginlenmişti. İki yıl süren uygulamanın biteceği tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı bir programda uygulamanın biteceği tarihi 1 Temmuz 2024 olarak açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Bakan Şimşek ile yapılan toplantının detaylarını paylaştı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak” demeçini verdi.

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EVLERE FARKLI VERGİ UYGULAMASI

Kira artış oranında 1 Temmuz itibarıyla uygulama bitecek. Sonrasında nasıl bir artış olacağı ise merak konusu. Serbest piyasa içinde artışlar ev sahiplerine ve enflasyona göre şekillenebilir. Diğer yandan evler için vergi konusu da Bakan Şimşek’in gündemindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı,

“Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz.”