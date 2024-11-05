Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! Uzman isim zamlı maaşları açıkladı

Memur ve emeklileri için zam dönemi yakında başlayacak! Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkı, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez yapılan maaş artışlarına dair tahminleri yönlendirmeye başladı. Ayrıca, zam pazarlığının başlamasına az bir süre kala önemli veriler netleşmeye başladı.



Son verilere göre, emekliler ve memurlar arasındaki zam oranını etkileyen 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, OVP'nin %41,5'lik enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda memur ve emeklilerinin yaklaşık %9,46 oranında alacaklarını açıkladı.

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Memur ve memur emeklilerinin, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aksine sadece enflasyon oranıyla değil toplu sözleşmeye bağlı olarak zam aldığını hatırlattı.

Karakaş, "En son 2024'ün temmuz ayında memurlara %10 toplu sözleşme oranı ve %9,31 enflasyon farkıyla birlikte %19,31 zam yapılmıştır" dedi.

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Ocak ayında yapılacak zamda yüzde 10'luk toplu sözleşme oranını aşacak bir enflasyon farkı çıkarsa, bu oranla birlikte 2025 ocak ayında toplu sözleşmede verilecek olan yüzde 6 oranını toplamamız gerekecek.

Bu nedenle hem memurların hem de memur emeklilerinin zamlarını bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Hem memurlara hem de memur emeklilerine bugün sıfır zam yansıması olduğunu söyleyebiliriz çünkü şu anda yüzde 8,93 oranı yüzde 10'un altında.