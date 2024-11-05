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Yurt dışı planı yapanlar bir kez daha düşünsün! 2025 pasaport harç ücretleri belli oldu

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), her yıl Ekim ayı enflasyon verileriyle belirlenir ve vergi, harç ve cezalar gibi birçok kalemde zam oranını belirler. Pasaport almak isteyenlerin maliyetleri bu oranla artıyor. 2025 yılında pasaport harçları ne kadar olacak?

Yurt dışı planı yapanlar bir kez daha düşünsün! 2025 pasaport harç ücretleri belli oldu
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Eylül ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 12 aylık ortalamalara göre 44,81 olarak açıklandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından pasaport harçlarına yapılan zam oranı açıklandı.

Cumhurbaşkanı, vergi ve cezaların yeniden değerleme oranını yarısı kadar düşürme veya yarısından fazlasına kadar artırma yetkisine sahiptir.

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Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde yüzde 43,93 zam pasaportlara şu şekilde yansıyacaktır:

2025 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ

- 6 aya kadar olan pasaport ücreti - 1.639 TL’den 2.359,01 TL’ye (Fark: 720,01 TL)

- 1 yıl için olan pasaport ücreti - 2.396 TL’den 3.448,56 TL’ye (Fark: 1.052,56 TL)

- 2 yıl için olan pasaport ücreti - 3.912 TL’den 5.630,54 TL’ye (Fark: 1.718,54 TL)

- 3 yıl için olan pasaport ücreti - 5.558 TL’den 7.999,63 TL’ye (Fark: 2.441,63 TL)

- 4-10 yıl için olan pasaport ücreti - 7.833 TL’den 11.274,04 TL’ye (Fark: 3.441,04 TL)

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