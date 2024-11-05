Yurt dışı planı yapanlar bir kez daha düşünsün! 2025 pasaport harç ücretleri belli oldu Yeniden Değerleme Oranı (YDO), her yıl Ekim ayı enflasyon verileriyle belirlenir ve vergi, harç ve cezalar gibi birçok kalemde zam oranını belirler. Pasaport almak isteyenlerin maliyetleri bu oranla artıyor. 2025 yılında pasaport harçları ne kadar olacak?