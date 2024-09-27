Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Uzman isim ilk kez oran verdi

Yılın sonuna yaklaşırken, milyonlarca çalışan ocak ayında uygulanacak asgari ücret zammına odaklanıyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya geldiği bir toplantıya hazırlanırken, uzmanlar da zam oranlarına ilişkin önemli tahminlerde bulunmaya başladı.



ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ



CNBC-e canlı yayınında İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, asgari ücrete yapılacak zamlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sezgin, enflasyonun yükselmemesi için atılan adımların önemli olduğunu vurgulayarak, bu stratejinin asgari ücrette ara zam yapılmamasını da içerdiğini belirtti.

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"YÜZDE 30 CİVARINDA ZAM OLABİLİR"

Asgari ücretteki artışın ortalama enflasyon ve büyüme tahminlerine göre yaklaşık yüzde otuz olacağını belirten Sezgin, "Dolayısıyla yüzde otuz civarında bir rakam görmek benim açımdan çok şaşırtıcı olmaz." "Bunun altında olursa enflasyon beklentilerini aşağı yönlü itebilir diye düşünüyorum" dedi. Sezgin, daha yüksek bir zammın enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.