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Belediye Başkanı'nın acı günü! Şükrü Başdeğirmen'in kızı vefat etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, yaklaşık 1,5 yıl önce attan düşerek beyin kanaması geçirdi ve hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Belediye Başkanı'nın acı günü! Şükrü Başdeğirmen'in kızı vefat etti
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1,5 yıl sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, hastanede vefat etti.

Geçen yıl 13 Mayıs'ta merkeze bağlı Deregümü köyündeki bir at çiftliğinde bir olay yaşandı.

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Mürüvvet Başdeğirmen, kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Mürüvvet Başdeğirmen, beynin kanaması nedeniyle tedavi edildi.

Bugün, yaklaşık bir buçuk yıldır hastanede tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti.

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