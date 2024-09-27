Şehit Şeyma Yılmaz'ın eşi konuştu! Aralarındaki son konuşma yürek burktu

O sırada 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz adlı polis memuru, kişiye karşılık verirken kafasından vuruldu. Polis Şeyda Yılmaz, tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve sonunda şehit oldu.

Seyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, eşinin görevdeyken şehit düştüğünü telsizden duyduğunu söyledi.

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"Vurulan senin eşinmiş"

Acı olayı anlatan Semih Yılmaz, aynı vardiyada çalışıyordu. Dudullu Polis Merkezi'nde bir polis memurunun yaralandığı anonsunu saat 22.00 civarında telsizden duydum. Eşimi hemen aradım ama açmadı. Silah arkadaşlarıma beni olay yerine götürmelerini söyledim çünkü içim sıkıldı. Yolda bir arkadaşım, "Kardeşim, vurulan senin eşinmiş" dedi. O anda başımdan kaynar sular akmaya başladı. Söz bitti. Olayın meydana geldiği andan itibaren büyük bir boşluk yaşadık. Tüm ülke çapında yanımızda olan, bizi arayan ve dualarını eksik etmeyen herkese minnettarım."