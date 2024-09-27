İkinci el araç alacaklar dikkat! Artık o sistem devreye girdi

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği, ikinci el araç satışlarında Güvenli Ödeme Sistemini geliştirdi.

Bu günden itibaren alıcılar da güvenli ödeme sistemini kullanacak. Bu, ikinci el araç pazarında alıcı ve satıcı arasında ödeme konusundaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

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GÜVENLİ ÖDEME NEDİR?

İkinci el araç satın alırken daha güvenli bir şekilde ödemek için tasarlanmıştır.

Bugüne kadar sadece ikinci el araç satan işletmeler sisteme ihtiyaç duyuyordu, ancak şimdi herkes sisteme ihtiyaç duyuyor.

ÖDEME NASIL YAPILIR?

Satıcı önce güvenli ödeme işlemini başlatacak ve alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile aracı kuruluşa para yatıracak. Satış onaylandıktan sonra güvenli hesapta bekleyen para hemen satıcının hesabına geçecek.

HERHANGİ BİR ÜCRET ALINACAK MI?

Her işlem için satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden banka 105 lira alacak. İşlem katılım payı olarak 52,5 lirası Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak. Sistemde kredi kartı veya taksitle ödeme seçeneği yok.