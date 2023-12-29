İmzalar atıldı! Fatih Terim artık resmen Panathinaikos'ın başında!

Son dönemlerde adı bir bankacının "gizli fon dolandırıcılığı" nedeniyle öne çıkan Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaşarak resmi sözleşmeleri bugün imzaladı.

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İmzalar atıldı! Fatih Terim artık resmen Panathinaikos'ın başında!

Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos ile anlaştı.

Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı.

Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.

Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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