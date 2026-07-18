İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın propaganda ve finans ağı çökertildi!

İçişleri Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyesi 119 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Örgütün finans ve propaganda kaynaklarına darbe vuruldu.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 ilde eş zamanlı büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 119 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

PROPAGANDA VE FİNANS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle bağlantılı faaliyetleri detaylıca tespit edildi. Yapılan incelemelerde şahısların; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne aktif olarak üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finansal destek sağladıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları, yakalanan 119 şüpheli hakkında gerekli hukuki soruşturmaların titizlikle başlatıldığını bildirdi.

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"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesine yer verilerek terörle mücadeledeki net duruş vurgulandı. Açıklamada ayrıca, operasyonu başarıyla yürüten kahraman Jandarma personeli, Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

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