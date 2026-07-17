  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. 'Asel kızım kendine gel!...' Sosyal medyayı yıkan, o video!

'Asel kızım kendine gel!...' Sosyal medyayı yıkan, o video!

Kızının hareketlerine sinirlenen baba ''Asel kızım kendine gel!...'' diyerek tepki gösterdi. Kur'an Kursu'ndan eve dönen minik Asel'in yaptığı Manifest dansı sosyal medyayada gündem oldu...

'Asel kızım kendine gel!...' Sosyal medyayı yıkan, o video!
Yayınlanma:

'Asel kızım kendine gel!...' Sosyal medyayı yıkan, o video!

Kızının hareketlerine sinirlenen baba ''Asel kızım kendine gel!...'' diyerek tepki gösterdi. Kur'an Kursu'ndan eve dönen minik Asel'in yaptığı Manifest dansı sosyal medyayada gündem oldu...

'Asel kızım kendine gel!...' Sosyal medyayı yıkan, o video!

Kızının kuran kursundan geldikten sonra elindeki Kuran-ı Kerim'i bırakıp Manifest dansı yaptığını gören baba şaşkınlık geçirerek kızına böyle tepki gösterdi.

Baba: ''Asel kendine gel, kuran'dan geldin Asel! Asel...''

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Nasuh Mahruki tutuklandı: 15 Temmuz paylaşımı tepki çekmişti, Nasuh Mahruki kimdir?
Nasuh Mahruki tutuklandı: 15 Temmuz paylaşımı tepki çekmişti, Nasuh Mahruki kimdir?
Akaryakıt istasyonunda dehşet kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Akaryakıt istasyonunda dehşet kaza: 1 ölü, 2 yaralı
İngiltere yeni liderini seçti: Andy Burnham'ı pazartesi göreve başlıyor...
İngiltere yeni liderini seçti: Andy Burnham'ı pazartesi göreve başlıyor...
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana: Törendeki çelenkler dikkat çekti
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor
Köfteci Yusuf başlattı, Bakanlık onayladı: Artık tüm restoranlarda zorunlu olacak!
Köfteci Yusuf başlattı, Bakanlık onayladı: Artık tüm restoranlarda zorunlu olacak!
Ahbap soruşturmasında CHP parmağı: "O bakan" gözaltına alındı!
Ahbap soruşturmasında CHP parmağı: "O bakan" gözaltına alındı!