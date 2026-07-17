'Asel kızım kendine gel!...' Sosyal medyayı yıkan, o video! Kızının hareketlerine sinirlenen baba ''Asel kızım kendine gel!...'' diyerek tepki gösterdi. Kur'an Kursu'ndan eve dönen minik Asel'in yaptığı Manifest dansı sosyal medyayada gündem oldu...

'Asel kızım kendine gel!...' Sosyal medyayı yıkan, o video! Kızının hareketlerine sinirlenen baba ''Asel kızım kendine gel!...'' diyerek tepki gösterdi. Kur'an Kursu'ndan eve dönen minik Asel'in yaptığı Manifest dansı sosyal medyayada gündem oldu... Kızının kuran kursundan geldikten sonra elindeki Kuran-ı Kerim'i bırakıp Manifest dansı yaptığını gören baba şaşkınlık geçirerek kızına böyle tepki gösterdi. Baba: ''Asel kendine gel, kuran'dan geldin Asel! Asel...'' Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : sosyal medya 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡