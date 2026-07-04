Galatasaray'dan gıcır gıcır formasıyla 5 yıldızlı şov: Fiyatı ise dudak uçuklattı

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları resmi olarak görücüye çıktı. Üst üste kazanılan dört şampiyonluğun mirasını taşıyan ve 5 yıldızın ilk kez yan yana kullanıldığı yeni sezon formaları, 9 bin 499 liraya varan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.