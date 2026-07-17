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Akaryakıt istasyonunda dehşet kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Akaryakıt istasyonunda dehşet kaza: Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü tırın akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda dehşet kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Akaryakıt istasyonunda dehşet kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü tırın akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda dehşet kaza: 1 ölü, 2 yaralı

MARKET DUVARINA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kudret K. idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı tır, Orhangazi-İznik kara yolu Çakırca Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna ait marketin duvarına çarparak devrildi.

Akaryakıt istasyonunda dehşet kaza: 1 ölü, 2 yaralı

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında markette müşteri olarak bulunan Erdinç Cirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan tır sürücüsü Kudret K. ile istasyon çalışanı İbrahim Y, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından devrilen tırın istasyondan kaldırılacağı öğrenildi.

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