Arda Güler kupa aldı mı? Real Madrid o rekoru da egale etti!

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan İspanyol devi Real Madrid kupayı müzesine götürdü.
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Atalanta karşısında ilk yarıda zorlanan Real Madrid, ikinci yarıda İtalyan ekibinin önünü açtı. Eflatun-beyazlılar kupayı 59'da Valverde ve 68'de Mbappe ile kazandı.
Atalanta, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıktı ve büyük rakibi karşısında sahadan boynu bükük ayrıldı.
Arda 88'de oyuna girdi
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid maçında yedek kulübesinde başladı. 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerini alan genç futbolcu oyuna girdi.