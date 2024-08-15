Arda Güler kupa aldı mı? Real Madrid o rekoru da egale etti! UEFA Süper Kupa maçında İspanyol devi Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı 6'ncı kez müzesine götürdü. Federico Valverde ve Kylian Mbappe Eflatun-beyazlılara zaferi kazandırırken, milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna girdi. Bu başarı, Real Madrid'in UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olarak tarihe geçmesini sağladı.