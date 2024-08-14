Galatasaray taraftarına büyük müjde! O maçlar TRT'de ücretsiz yayınlanacak

Galatasaray ve Young Boys maçlarının TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanması planlanıyor. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı açıklandı.

MAÇLAR TRT 1'DE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile oynayacağı iç saha ve dış saha maçlarını TRT1 ve Tabii üzerinden izleyecek.

21 Ağustos'ta Sarı-Kırmızılılar ilk maçlarını İsviçre'de oynayacak. Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys ile rövanş maçında karşılaşacak.