Türkiye onu konuşmuştu, son hali içler acısı! 20 gündür hapşıran kadından kötü haber

SEBEBİ ENFEKSİYON SONRASI NÖROLOJİK SENDROM

İki çocuğu bulunan 24 yaşındaki genç kadına iş insanı Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan yardım etti.

Nöroloji uzmanı Sevda Sarıkaya, durmadan hapşırma hastalığının enfeksiyon sonrası gelişebildiğini ve çok nadir olduğunu söyledi. Sarıkaya bunun öğretici bir vaka olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı'na da şu sözlerle çağrı yaptı:

"Enfeksiyon sonrası gelişen nörolojik bir sendrom bu. Çok çok nadirdir. Teksas’ta bir çocukta 2015’de gelişmişti. Ona PANDAS tanısı kondu. Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir araştırma merkezine yatırmalı. Çok öğretici bir vaka bu."