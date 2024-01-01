Araç sahiplerinin uykusu kaçacak! Vergi uzmanı, yeni yılda benzin ve motorin fiyatını duyurdu…

Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok kalemde zam yağmuru yolda gözüküyor. Henüz yıl gelmeden market ürünlerine artışlar yansıdı. 1 Ocak tarihinden itibaren ise, vergi, harç kalemlerine zam yansıdı. Ancak bir ürün her şeyi etkileyecek cinsten, o da akaryakıt…

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Araç sahiplerinin uykusu kaçacak! Vergi uzmanı, yeni yılda benzin ve motorin fiyatını duyurdu…

Vergi uzmanı sosyal medya üzerinden araç sahiplerinin uykusunu kaçıracak bir mesaj paylaştı. Yeni vergilendirme ile beraber akaryakıt fiyatlarının artıcağını söyledi.

AKARYAKIT İÇİN 3 OCAK KRİTİK

Yılın ilk enflasyon verisi 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. Aralık ayına paylaşılacak olan Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) bağlı olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine zam belli olacak. Ekonomist ve uzmanların aktardığına göre akaryakıtta yüzde 25’lik bir zam bekleniyor.

VERGİ UZMANI, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıtta kallavi zam için sosyal medyadan sürücüleri uyardı. Vergi uzmanı Bingöl şunları söyledi;

“3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, "Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelecektir.”

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