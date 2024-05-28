Apple’ın 10 Haziran etkinliğine az bir süre kaldı: Teknoloji devi neler tanıtacak?

Apple, dünya çapında Geliştiriciler Konferansı açılış konuşması için davetiyeler gönderdi. 10 Haziran etkinliği muhtemelen MacOS, iPadOS ve VisionOS'ta da güncellemeleri içerecek.

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Apple’ın 10 Haziran etkinliğine az bir süre kaldı: Teknoloji devi neler tanıtacak?

iPhone üreticisi, bu yılki etkinlikten ne bekleyeceği hakkında fazla bir şey paylaşmadı. Ancak teknoloji endüstrisinde yapay zekaya artan odaklanma ile, yeni AI yeteneklerini içeren iOS 18'in bir önizlemesini göreceğiz.

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Bloomberg'in Pazar günü yayınlanan bir raporu, Apple'ın yapay zekayı fotoğraf düzenlemeye, mesajlara, emojiye ve e-postaya getirebileceğini öne sürüyor. Ayrıca sesli not transkripsiyonları, daha hızlı arama ve daha konuşkan bir Siri ekleyebilir.

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APPLE’IN YENİ ETKİNLİĞİ

Mayıs ayının başlarında Apple, daha güçlü ve verimli M4 çipine sahip Pro'larla yeni iPad Air ve Pro'ların bir serisini tanıttı. Apple, çiplerin AI tabanlı görevler için gelişmiş makine öğrenimine de sahip olduğunu söyledi.

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Geçmiş WWDC açılış konuşmaları herhangi bir gösterge ise, şirketin bu yılki açılış konuşmasının iyi bir kısmını şirket içi çiplerini ve tüm AI yeteneklerini lanse ederek harcaması mümkündür.

Apple, 10 Haziran günü hem çevrimiçi hem de WWDC davetlerini gönderdi. Etkinlik bir kez daha Cupertino, California'daki Apple Park'ta gerçekleşecek.

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