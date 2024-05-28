OpenAI, emniyet ve güvenlik için yeni komite oluşturuyor

OpenAI, yeni nesil AI modelini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, kritik kararlara rehberlik etmek ve AI güvenlik protokollerini geliştirmek için yeni bir Emniyet ve Güvenlik Komitesi oluşturur.

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OpenAI, emniyet ve güvenlik için yeni komite oluşturuyor

OpenAI, yeni bir Emniyet ve Güvenlik Komitesi kurulduğunu duyurdu. Bu stratejik hareket, organizasyonu projeleri ve operasyonları hakkında kilit emniyet ve güvenlik kararları verecek şekilde konumlandırmayı amaçlamaktadır.

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Komite, özellikle şirket bir sonraki sınır modelini eğitmek için hareket ederken, OpenAI'nin gelişim çerçeveleri içinde verimli süreçleri uygulamaya koymanın yanı sıra prosedürleri tam yönetim kuruluna tavsiye etmede etkili olacaktır.

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OPENAI GÜVENLİK VE GÜVENLİK GÖZETİMİNİ TANITTI

Yeni komite Bret Taylor tarafından yönetiliyor. Üyeler arasında OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, Adam D'Angelo ve Nicole Seligman yer alıyor. Bu ekip ilk olarak OpenAI'nin emniyetini ve güvenliğini değerlendirmek ve geliştirmekle görevlendirilecek.

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OpenAI projelerinin güvenlik önlemlerini belirlemede hayati önem taşıyacak olan önümüzdeki 90 gün içinde ilk raporlarını hazırlamaları bekleniyor. Bu komitenin kurulması, OpenAI'nin daha iyi yapay zeka teknolojileri elde etmeyi amaçladığı için yüksek güvenlik seviyeleri sağlamaya istekli olduğunun bir işaretidir.

Bu, şu anda ChatGPT sohbet robotunda kullanılan GPT-4 sisteminin yerini almayı amaçlayan en son OpenAI AI modeli hakkında yakın zamanda eğitimin başlamasından sonra geliyor. Kuruluş, sadece yetenekte değil, güvenlikte de ön planda olma taahhüdünü belirtti ve bu da yapay zeka yaratmanın potansiyel tehlikelerine karşı olumlu bir bakış açısı gösteriyor.

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