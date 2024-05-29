Mastercard, kripto bilgi kimlik hizmetine başladığını açıkladı

Finans devi Mastercard, daha kolay ve daha güvenli eşler arası (P2P) kripto para birimi işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir sistem olan Crypto Credential sisteminin ilk gerçek dünya uygulamasını başlattı.

Kullanıcıların basit takma adlar kullanarak kripto para transfer etmelerini sağlayan hizmet, Avrupa ve Latin Amerika'daki çeşitli borsalarda yayına girdi.

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MASTERCARD, KÜRESEL ÖDEME KOLAYLIĞINI HEDEFLİYOR

Çarşamba günü Mastercard, Crypto Credential sisteminin şu anda Bit2me, Lirium ve Mercado Bitcoin borsalarında faaliyette olduğunu ve diğerlerinin yanı sıra Arjantin, Brezilya, Şili ve Fransa gibi ülkelerden kullanıcıların hem sınır ötesi hem de yerel transferler gerçekleştirmesini sağladığını açıkladı.

Mastercard, karmaşık blok zinciri adresleri yerine takma adlar kullanarak, sistemin güvenliği artırmak için gerekli doğrulama standartlarına ve Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Seyahat Kuralı gibi küresel düzenlemelere uyuma bağlı kalırken işlem sürecini basitleştirdiğini söyledi.

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Mastercard'da Latin Amerika ve Karayipler'i temsil eden ürün ve mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Walter Pimenta,” Latin Amerika'da ve dünya çapında blok zinciri ve dijital varlıklara olan ilgi artmaya devam ediyor. Halka açık blok zinciri ağları arasında güvenilir ve doğrulanabilir etkileşimler sunmaya devam etmek çok önemlidir " dedi ve Pimenta ekledi:

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“Mastercard Crypto Credential'ı tam potansiyelini gerçekleştirmeye yaklaştırmak için bu dinamik ortaklar setiyle çalışmaktan heyecan duyuyoruz.”

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