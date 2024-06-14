Apple kullanıcıları bunlara dikkat edin! iPhone 16’da 2 büyük değişiklik

Son sızıntılara göre Apple, pil ısınma sorunlarını ve pil performansını artırmak için büyük adımlar atıyor. Apple, iPhone 16 Pro için daha büyük bir pil kullanacak. Bu, MagSafe modülünü incelterek batarya için daha fazla alan sağlar. Leaker Kosutami'ye göre, incelemenin amacı, metal kasalı batarya modülüne daha fazla dikkat çekmekti. Bu yeni batarya, pil ömrünü önemli ölçüde artırabilir.

Apple, iPhone 16 Pro'da mevcut iPhone modellerinde ısınma sorunlarını çözmek için grafen termal sistem kullanacak. Bu yeni sistem, cihazın daha serin kalmasını sağlar ve böylece pil ömrünü uzatır. A18 Pro çipi, ikinci nesil 3nm üretim süreciyle birlikte gelecek. Bu, telefonunuzun çok fazla kullanıldığında bile aşırı ısınmasını önleyecek daha iyi ısı yönetimi sağlar. Sızıntılara göre, iPhone 16 serisinin pil kapasitesi aşağıdaki gibi olacak.

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iPhone 16: 3,561mAh, iPhone 16 Plus: 4,006mAh, iPhone 16 Pro: 3,355mAh ve iPhone 16 Pro Max: 4,676mAh. Özellikle iPhone 16 Pro Max'in pil kapasitesindeki artış dikkat çekici. iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max'in 4,422mAh kapasitesine kıyasla 4,676mAh pil kapasitesine sahiptir. Bu nedenle telefonunuzu daha uzun süre kullanabilirsiniz. Performans ve Kullanıcı Deneyimi: Bu sızıntılar, iPhone 16 Pro'nun olağanüstü bir cihaz olacağını göstermektedir. Apple, performansı ve kullanıcı deneyimini artırmak için önemli adımlar atıyor. Kullanıcılar için önemli yenilikler, pil ömrünün artması ve ısınma sorunlarının çözülmesidir. Bu yeni özellikler hakkındaki görüşünüz nedir? Daha iyi ısı yönetimi ve pil kapasitesi hakkında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Apple'ın iPhone 16 Pro için geliştirdiği bu özellikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek gibi görünüyor.