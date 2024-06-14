IBAN kiralayan yandı! Hapis ve para cezası var

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde dolandırıcılık olaylarının arttığına işaret eden yazılı bir açıklama yaparak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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IBAN kiralayan yandı! Hapis ve para cezası var

Özellikle son zamanlarda, yasa dışı yollarla elde edilen paraların, müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşıldığı belirtildi. Bu işlemler hesap sahibi adıyla yapıldığından, hesap sahipleri çeşitli hukuki ve cezai sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir. İlgili yasalara göre, banka nezdinde veya aracılığıyla kimlik tespiti gerektiren işlemlerde, kişinin kendi adına hareket ettiği ancak başkasının hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu kişiler hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılacaktır.

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Özellikle banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenlerin, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla karıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, dolandırıcılığın bir parçası haline gelindiğinde, bu suça karışanların hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılabileceği belirtildi.

"Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifrelerinizi ve kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla vermeyin." Menfaat karşılığı hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara dikkat edin.

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