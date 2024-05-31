Ankara'da yaşanan olay 'pes' dedirtti! Bahçede oturan çarşaflı kadına çirkin saldırı! İşte o görüntüler...

Ankara'da yaşanan olay 'pes' dedirtti! Bahçede oturan çarşaflı kadına çirkin saldırı kameraya böyle yansıdı...

Ankara'da meydana gelen olayda bahçede oturan çarşaflı kadın, başka bir kadın tarafından hem sözlü hemde fiziki saldırıya uğrayarak darp edildi. Saldırgan kadının ağzından çıkan sözler pes dedirtti: ''Sizden midem bulanıyor! ''

Öfkeli kadın komşuların araya girmesine bile fırsat vermeyerek, saldırdığı çarşaflı kadının başındaki örtüsünü çekiştirip darp etti.

Saldırı anı kameralara böyle yansıdı. Saldırıya maruz kalan kadınlar öfkeli kadının eşine seslenerek, ''Beyfendi hanımınızı alın! İmdat! '' çığlıkları attı. O, anlar kameralara böyle yansıdı...

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