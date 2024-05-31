Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!

Kılık değiştirip sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isteyen HDP'li eski belediye başkanı havalimanı polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!

Kılık değiştirip sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isteyen HDP'li eski belediye başkanı havalimanı polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli polis ekipleri, bu sabah saat 06.00’da bir kadının hareketlerinden şüphelendi.Ekipler kadını durdurarak kimlik sordu.Şüpheli, Yüksel Yaşar adına düzenlenen kimliği polise verdi.

Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!

Ekipler kimliğin sahte olduğunu tespit etti.Bunun üzerine şüpheli kadının parmak izine bakıldı.Yapılan çalışmada şüphelinin Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu görüldü.

Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!

Yaşar’ın GBT sorgusunu yapan polis, şüpheli hakkında Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı olduğunu gördü.

Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!

Betül Yaşar’ın Bosna Hersek’e kaçmak için kardeşi Yüksel Yaşar adına sahte kimlik ve pasaport düzenlediği tanınmamak için de havalimanına gelirken başörtüsü taktığı ortaya çıktı.Yaşar polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaşar işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Kılık değiştiren HDP'li eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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