Son dakika! Taksim Metro İstasyonu Saat 15:00'dan itibaren kapatılacak

Son dakika! Saat 15:00'dan itibaren Taksim ve Şişhane istasyonları ikinci duyuruya kadar kapalı olacak.

İstanbul Valiliği aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hazıosman Metro hattımızın, Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir.

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