Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne anlama geliyor

Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim sorunları yaşanıyor. Bugün akşam saatlerinde, "Facebook oturum zaman aşımına uğradı" sorunu tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yürüttüğü araştırmaya göre, Instagram ve Facebook'ta meydana gelen hizmet kesintisinin dünya çapında meydana geldiği belirlendi."

Facebook kullanıcıları, hesaplarına giriş yapamadıklarını ve bunun yerine hesaplarından çıkış yapmalarını sağlayan bir mesaj gördüklerini belirtiyor.

Hesapların kapatılması değil, sorunun teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram ve Facebook'a belirli kullanıcıların erişebildiği bildirildi.

Hala sorun yaşayan kullanıcıların da sorunlarının kısa sürede çözülmesi bekleniyor.