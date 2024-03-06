Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne anlama geliyor

Instagram ve Facebook, kullanıcıların "akış yenileyememe" ve giriş yapma sorunlarıyla uğraşıyor. Kullanıcılar Facebook'a girdiğinde "Facebook oturum zaman aşımına uğradı" uyarısı alırlar. Facebook oturumun zaman aşımına uğramasının nedeni nedir?

YAYINLAMA
Google News
Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne anlama geliyor

Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim sorunları yaşanıyor. Bugün akşam saatlerinde, "Facebook oturum zaman aşımına uğradı" sorunu tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yürüttüğü araştırmaya göre, Instagram ve Facebook'ta meydana gelen hizmet kesintisinin dünya çapında meydana geldiği belirlendi."

Facebook kullanıcıları, hesaplarına giriş yapamadıklarını ve bunun yerine hesaplarından çıkış yapmalarını sağlayan bir mesaj gördüklerini belirtiyor.

Hesapların kapatılması değil, sorunun teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram ve Facebook'a belirli kullanıcıların erişebildiği bildirildi.

Hala sorun yaşayan kullanıcıların da sorunlarının kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ön sipariş rekoru kırdı! Tarihteki ilk uçan otomobilin üretim tarihi ve fiyatı belli oldu!
Ön sipariş rekoru kırdı! Tarihteki ilk uçan otomobilin üretim tarihi ve fiyatı belli oldu!
Android kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu özellik çok işinize yarayacak
Android kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu özellik çok işinize yarayacak
GTA 6 bekleyenlere şok: Çok üzüleceksiniz
GTA 6 bekleyenlere şok: Çok üzüleceksiniz
Elon Musk’tan şok OpenAI kararı: Şirket ve CEO’su Sam Altman’ı dava ediyor…
Elon Musk’tan şok OpenAI kararı: Şirket ve CEO’su Sam Altman’ı dava ediyor…
Son Haberler
Ramazan ayı boyunca 28 zincir market et fiyatlarını sabitleme kararı aldı, İşte isim isim et fiyatlarını sabitleyen o marketler
Ramazan ayı boyunca 28 zincir market et fiyatlarını sabitleme kararı aldı, İşte isim isim et fiyatlarını sabitleyen o marketler
Maslak' ta hareketli dakikalar! İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüs alanı cayır cayır yandı!
Maslak' ta hareketli dakikalar! İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüs alanı cayır cayır yandı!
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kötü haber! El Nino dünyayı kasıp kavuracak!
Milyonlarca oyuncunun bilgileri çalındı! Oyun oynuyorsanız bilgilerinizi değiştirin
Milyonlarca oyuncunun bilgileri çalındı! Oyun oynuyorsanız bilgilerinizi değiştirin
Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!
Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!
Çok Okunanlar
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…
Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…
NASA’ya ait yükleri taşıyordu, Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indi!
NASA’ya ait yükleri taşıyordu, Nova-C uzay aracı Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indi!
Yorumlananlar