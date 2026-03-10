Meteoroloji'den son tahminler: Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları artacak, bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı doğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 0,50 ila 0,75 m, yer yer 1,25 m. Görüş: İyi.