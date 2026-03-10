Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı günü güncelliğini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler, Orta Doğu eksenli haber akışları ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentilerle yön bulan altın fiyatları, 10 Mart 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. “Gram altın ne kadar oldu?” sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın yeni bir denge arayışına girerken çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki anlık değişimler hem birikim sahiplerinin hem de takı amaçlı alım yapacak vatandaşların odak noktası haline geldi. Ons altının fiyatındaki değişimler ise iç piyasadaki fiziki altın talebiyle birleşince Kapalıçarşı’da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oluyor. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 10 Mart 2026!