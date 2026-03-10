Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
10 Mart 2026 09:42
Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarında iniş ve çıkışlara neden oluyor. Peki altın fiyatları daha da düşer mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2026 Salı, güncel altın fiyatları...
1 7
Canlı altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı günü güncelliğini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler, Orta Doğu eksenli haber akışları ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentilerle yön bulan altın fiyatları, 10 Mart 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. “Gram altın ne kadar oldu?” sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın yeni bir denge arayışına girerken çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki anlık değişimler hem birikim sahiplerinin hem de takı amaçlı alım yapacak vatandaşların odak noktası haline geldi. Ons altının fiyatındaki değişimler ise iç piyasadaki fiziki altın talebiyle birleşince Kapalıçarşı’da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oluyor. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 10 Mart 2026!
2 7
Altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı günü kapalı çarşıda hareketlilik yaratıyor. 10 Mart 2026 Salı sabahı itibarıyla altın piyasasında hareketli bir tablo hakimiyetini sürdürürken, hem güvenli liman arayışındaki küçük yatırımcılar hem de büyük ölçekli portföy yönetenler ekran başındaki yerini aldı. Haftaya Orta Doğu ve Doğu Avrupa eksenli haber akışlarının gölgesinde başlayan altın fiyatları, özellikle ONS bazında yaşanan dalgalanmaların etkisiyle gram ve çeyrek altın fiyatlarında yeni seviyelerin test edilmesine neden oluyor. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kapalıçarşı’nın nabzını tutan altın kurları, alış ve satış marjlarındaki makas aralıklarıyla da dikkat çekiyor. Yatırımcıların "Gram altın bugün kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt aradığı bu saatlerde, ons altındaki 5.100 dolar üzerindeki seyir iç piyasadaki fiyatlamayı doğrudan şekillendiriyor.
3 7
CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MART 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 7.314,66
Satış: 7.315,91
4 7
ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 MART 2026 Alış: 12.097,00
Satış: 12.234,00
5 7
ONS ALTIN FİYATI 10 MART 2026 Alış: 5.161,43 Dolar
Satış: 5.162,07 Dolar
6 7
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 10 MART 2026 Alış: 48.241,00 TL
Satış: 48.696,00 TL
7 7
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 10 MART 2026 Alış: 7,383 TL
Satış: 7,503 TL