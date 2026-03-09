Pendik Rizeliler derneğinden Kızılay ve Yeşilay'a nezaket ziyareti
Pendik Rizeliler derneği başkanı Ramazan İstif ve yönetim kurulu, ilçenin önemli Sivil toplum kuruluşlarından Kızılay ve Yeşilay'a nezaket ziyaretlerinde bulundu.
Kurulduğu günden itibaren önemli faaliyetleri ile kısa sürede Pendik'in önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Rizeliler derneği faaliyet ve çalışmalarına devam ediyor.
Güçlü bir yönetim kurulu kadrosuna sahip olan dernek yönetimi ilçenin önemli Sivil toplum kuruluşlarından Kızılay ve Yeşilay'a nezaket ziyaretlerinde bulundu.
İlk olarak ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kızılay başkanı Cihat Aslanoğlu ve yönetimini ilçe merkezinde ziyaret eden Ramazan İstif ve yönetim kurulu daha sonra yine ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olan Yeşilay Başkanı Mehmet Aydoğmuş'u merkezinde ziyaret ettiler
samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde başkan Ramazan İstif, Kızılay başkanı Cihat Aslanoğlu ve Yeşilay başkanı Mehmet Aydoğmuş ile fikir alış verişinde bulunuldu
Kaynak:Bölge Gündem Haber