AHİSİAD, Şehit Aileleri ve Yetim Çocukları Aynı Sofrada Buluşturdu

AHİSİAD önderliğinde Her yıl şehit aileleri ve yetim çocukların onuruna düzenlenen iftar programı, bu yıl protokolsüz ve yoğun katılımla unutulmaz anlara sahne oldu.

Programda çocuklara hediyeler takdim edilirken, minikler Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğlenceli dakikalar yaşadı.

Ayrıca mısır patlağı, Osmanlı macunu ve şerbet ikramlarıyla iftar sofraları şenlendi.

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, programa katılan şehit ailelerine, yetim çocuklara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İHH temsilcisi Serkan Temel ise, “Her yıl olduğu gibi AHİSİAD ve İbrahim abisi yetimlerimizin yanında oldu, onlara sahip çıktı. Allah razı olsun” sözleriyle desteklerini dile getirdi.

