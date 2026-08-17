Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimini polis engelledi!

Amedspor'un Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek Süper Lig'in ilk haftasını lider tamamladığı karşılaşma öncesinde gerilim yaşandı. Erzurumspor taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsüne yönelik sözlü taciz ve provokasyon girişiminde bulunan bir şahsa polis ekipleri hemen müdahale etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Amedspor ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Amedspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 53 ve 61. dakikalarda Dia Saba, 70. dakikada ise Gökhan Gül kaydetti.

İLK HAFTADA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle sezona 3 puanla başlayan Amedspor, Süper Lig'in ilk haftasını liderlik koltuğunda tamamladı.

MAÇ ÖNCESİ GERİLİM YAŞANDI

Karşılaşma öncesinde Erzurumspor taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünün geçişi sırasında gerilim yaşandı. Güzergah üzerinde bulunan bir şahıs, otobüse ve içerisindeki Erzurumspor taraftarlarına yönelik sözlü tacizde bulunarak provokasyon girişiminde bulundu.

POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ve polis ekipleri, yaşanan olaya hızlı şekilde müdahale etti. Ekipler, söz konusu şahsa müdahale ederek gerginliğin büyümesini engelledi. Erzurumspor taraftarlarını taşıyan kafile güvenli şekilde yoluna devam etti.

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