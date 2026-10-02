Fahrettin Koca vakıf kurdu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi adını taşıyan vakıf kurdu. 5 milyon TL sermayeyle kurulan; eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösterecek vakfın yönetiminde Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 milyon TL sermayeyle "Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı"nı kurdu.

AMAÇ EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilanda, vakfın kuruluş amaçları detaylandırıldı. İstanbul merkezli vakıf; kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde de yer alan eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre koruma ile ağaçlandırma alanlarında aktif faaliyetler yürütmeyi hedefleyecek.

YÖNETİM KURULUNDA ÜÇ İSİM YER ALDI

Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla resmiyet kazanan vakfın yönetim kurulundaki isimler de belli oldu. Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı'nın yönetim organında Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir görev alacak.

OLASI TASFİYEDE SON KARAR KOCA'NIN

Yayımlanan ilanda ayrıca, vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda tasfiyeden geriye kalan tüm mal varlığının, kurucu Fahrettin Koca'nın uygun göreceği başka bir kuruma devredileceği kayda geçirildi.

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