Ankara merkezli dev operasyon ile Eyüpsultan Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı...

Ankara merkezli mali operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere örgüt üyeliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor.

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde düğmeye basıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilere "suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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DÜN DE MERSİN VE İKİ BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Dün de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alınmıştı.

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