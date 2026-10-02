  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ankara merkezli dev operasyon ile Eyüpsultan Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli dev operasyon ile Eyüpsultan Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli mali operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere örgüt üyeliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor.

Ankara merkezli dev operasyon ile Eyüpsultan Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı
Yayınlanma:

Ankara merkezli dev operasyon ile Eyüpsultan Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı...

Ankara merkezli mali operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere örgüt üyeliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor.
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde düğmeye basıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

Ankara merkezli dev operasyon ile Eyüpsultan Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilere "suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

DÜN DE MERSİN VE İKİ BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Dün de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alınmıştı.

Altın son ikinci haftanın en dibinde! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?Altın son ikinci haftanın en dibinde! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Fahrettin Koca vakıf kurdu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandıFahrettin Koca vakıf kurdu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna kim oturdu? Hülya Terzioğlu kimdir? İlk sözleri ne oldu?
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna kim oturdu? Hülya Terzioğlu kimdir? İlk sözleri ne oldu?
Fahrettin Koca vakıf kurdu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Fahrettin Koca vakıf kurdu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
Manisa'da meydana gelen göçük sonrası acı haber geldi: 5 işçi kurtarılamadı
Manisa'da meydana gelen göçük sonrası acı haber geldi: 5 işçi kurtarılamadı
TFF'de olağanüstü seçim kararı: İddiaya göre tarih bile verildi
TFF'de olağanüstü seçim kararı: İddiaya göre tarih bile verildi
Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi! Valilikten açıklama: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi! Valilikten açıklama: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
"Mevcut mafyatik jargona son vereceğim'' dedi: TFF Başkanlığına adaylığını duyurdu!
"Mevcut mafyatik jargona son vereceğim'' dedi: TFF Başkanlığına adaylığını duyurdu!