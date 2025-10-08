Altında olay seyir! Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Ons altın, 4 bin dolara yükselerek kritik eşiği aştı. Gram altın ise 5 bin 680 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu görü. Kapalıçarşı ile resmi rakamlardaki fark ise 270 liraya çıktı. Rekor kıran altın fiyatları sonrası bankacılık devleri tahminlerinde birbirinden ayrıştı. Çeyrek altın açılıştan bu yana 425 lira daha artarak 9 bin 600 liraya kadar yükseldi.

Çeyrek altın fiyatları bugün sert yükseliş göstererek gün içindeki artışını 425 TL olarak kaydetti ve 9.600 TL'ye kadar yükseldi. Ons altının 4.000 dolar seviyesini aşması ve dolar/TL'deki yükseliş, çeyrek altındaki hızlı yükselişte belirleyici oldu.

YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ile güvenli liman talebinin artması, altına yönelimi güçlendirdi.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler ve bütçe/şeffaflık riskleri de ons altını yukarı taşıdı; bunun yurt içi fiyatlara doğrudan yansımasıyla çeyrek altın tırmandı.

Merkez bankalarının alımları ve yatırımcı talebindeki yoğunlaşma da yükselişi destekliyor.

GRAM ALTIN VE PİYASA MAKASI

Kullanılan verilere göre gram altın rekor seviyelere çıktı (raporda farklı kaynaklara göre resmi ve Kapalıçarşı fiyatları arasında makas olduğu belirtildi).

Raporda çeyrek fiyatıyla birlikte gram altının ve Kapalıçarşı fiyatlarının da rekor kırdığı vurgulandı; bu durum çeyrek alımlarını doğrudan etkiledi.

YATIRIMCI VE TÜKETİCİ ETKİSİ

Çeyrek altındaki hızlı artış, hediye ve küçük tasarruf amaçlı yatırım yapan vatandaşların maliyetini yükseltiyor.

Kısa vadede volatilitenin sürmesi; alım-satım için daha temkinli davranılması ve uzun vadeli perspektifin değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Editör: Muhammed Ali Kanıçok

