Erdoğan'dan Yavaş'a sert çıkış: "Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle''

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çeken mesajlar verdi...

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki su kesintisi üzerinden ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sert eleştiriler yöneltti."Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar" diyen Erdoğan, "Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz, özür dileyeceğinize yüzsüzce sataşıyorsunuz. Hadi kendinize saygınız yok Ankara'da elinde su bidonu ile bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok?" ifadelerine yer verdi.

MAZOR BİDONUNU HATIRLATTI

Sözlerinin devamında CHP lideri Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, "Aynaya baktığınızda hiç yüzünüz kızarmıyor mu. Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor" şeklinde konuştu.Erdoğan'ın parti grubundaki açıklamalarından satırbaşları;"Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, yaklaşık 3 aylık aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılı ilk grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle grubumuzda tüm vekillerimize geçtiğimiz yasama yılındaki gayretlerinizden ötürü en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ekim 2024'ten Temmuz 2025'e kadar çok emek verdiniz. Önemli faaliyetlere imza attınız. Ana muhalefet partisi ve marjnallerin meclisi tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattınız. Meclis'imiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı.

"HİTLER'İ BİLE GERİDE BIRAKTILAR"

2. yılını dolduran Gazze soykırımında da Gazi Meclisimiz ve AK Parti grubumuz takdire şayan duruş sergiledi. Cesaretli duruşta öncülüğü biz yaptık, Cumhur İttifakı yaptı. Her birinizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği 170 bin Gazzeli mazlumun yaralandığı bu tolu kıyımın son bulması için gereken neyse yapıyoruz. Her alanda yoğun çaba içindeyiz. İsrail'in artan saldırganlığı görüşmelerimizde hep ilk sırada yer alıyor. İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Gayemiz daha fazla kan ve gözyaşı akmadan bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanması. Gazzeli mazlumların 2 yıldır çektiği acının dinmesi arzumuzdur. Bölgemizi bu cendereden çıkarmak istiyoruz. Trump, müsbet cevap vermiş ve barış iradesini ortaya koymuştur fakat barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barılı Filistinlilere yüklemek ne adildir ne de gerçekçi yaklaşımdır. İsrail barışa giden süreci baltalayan saldırılarına devam etmektedir. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar.

"GÜZEL BİR HABER ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Gazze'yi devasa enkaz yığınına çevirdiler ama ne yaptılarsa Gazze'nin direnişini kıramadılar, Gazze halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. Bugünkü görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. 5 Ekim'de 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu ise Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulacaktır.

"BİZİ OYLAMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türkiye Yüzyılı buluşmaları ile 49 günde toplumun farklı kesimleri ile bir araya geldik. Milletimizin fikirlerini not ettik, değerlendirmelerini hassasiyet ile dinledik. Biz siyaset yolculuğunu milletin kılavuzluğunda yapan bir partiyiz. Attığı her adımda önce milletin sonra vicdanın sesine kulak verip öyle yürüyen bir kadroyuz. Bu partiyi kuran millettir. 24 yıldır partimizin arkasında dağ gibi duran milletimizin ta kendisidir. 24 senedir gücümüzü milletimizden alıyoruz. Milletin çizdiği istikamette eğilmeden bükülmeden yürüyoruz. Bundan sonra da milletin belirlediği rotadan sapmayacağız. Yeni dönem çok mühimdir, bizi yoğun bir gündem bekliyor. Meclis'imizin 4ç yasama yılını daha verimli çalışma dönemi haline getirmek zorundayız. Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Memlekete hizmet aşını örseleyecek olan her girişim karşısında uyanık olacağız. AK Parti fıtratı itibariyle reformların partisidir. Türkiye'ye 23 yıldaki büyük reformları biz yaşattık. Bu yasama yılını da kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.

"KUKLA GENEL BAŞKANLA ANCAK BU KADAR OLUYOR"

Milyarlarca lira belediyelere çöreklenmiş akbabalara peşkeş çekilmiş ama eserin hizmetin kırıntısı bile yok. Hizmet beklentisi ile yetkiyi veren halk, ancak büyüyen semiren, banka hesapları kabaran bir avuç tufeyliden başkası değildir. Belediyelerin restore edilmesi şarttır. Bu reform hamlesine herkesin destek vermesidir. Belediyelerdeki itibar kaybına neden olan ana muhalefetin desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır. Beyefendi dün çıkmış daha çöpünü bile toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz, özür dileyeceğinize yüzsüzce sataşıyorsunuz. Hadi kendinize saygınız yok Ankara'da elinde su bidonu ile bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok. Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan insanımıza zerre saygınız yok. Aynaya baktığınızda hiç yüzünüz kızarmıyor mu. Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor.

"BU İKİLİĞE KENDİMİZİ MECBUR ETMEYECEĞİZ"

Yakın geçmişteki revizyonlara rağmen yeni sivil anayasa ihtiyacı tam olarak karşılanamadı. Demokrasi tecrübelerimizi fasılalara bölen, askeri darbelerin mirasını reddeden sivil anayasa milletimizin ihtiyacıdır. Çağımıza uygun, 86 milyonun sahiplendiği yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç kendini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. 1982 anayasası miadını çoktan doldurdu. Bu sorun ne derece erken çözersen ülkemize ve milletimize o derece hizmet etmiş oluruz. Bu özlemi giderecek somut fırsatlar çıktığında itirazlar bir kenara bırakılır. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak yapıcı yaklaşım içindeyiz. Elbette demokratik zeminde kıyasıya rekabet edeceğiz, birbirimizi eleştireceğiz ama bunu yaparken diyalog ve uzlaşı kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Siyaseti dost düşman ifadeleri ile tarif etmek doğru değildir. Siyasette rakip ya da müttefik vardır. Her kim dost düşman kavramları ile tanımlıyor ise Türk demokrasisine ihanet ediyor demektedir. Biz böyle bir ayrımı reddediyoruz. Bu ikiliğe kendimizi mecbur etmeyeceğiz. Kamplaşma siyaseti içinde asla olmadık bundan sonra da olmayacağız. Kuşatıcı tasavvur ile siyaset yapmaya devam edeceğiz.

"DOSTANE SOHBETİN ELEŞTİRİLECEK YANI YOKTUR"

Yeni yasama yılının ilk gününde ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Siyasi partilerin bir araya gelmesi çok kıymetlidir. Dostane sohbetin eleştirilecek yanı yoktur, olamaz. Hiçbirimiz düşman değiliz. Millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz, Demokrasi dairesin geniştir bunu daraltmak kimsenin haddi değildir. Ana muhalefetin daha ilk günde meclisten firar etmesi kendi bilecekleri iştir. Biz CHP'nin ene varlığı ile bahtiyar oluruz ne yokluğu ile kahroluruz. Ancak Gazi Meclis'e saygısızlığa kayıtsız kalmayız. İlk oturumdan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Bir bardak çayı paylaştıkları için siyasi parti başkanları taşlanmıştır. Gazeteci, akademisyen, sosyal medya figürü linç korosu CHP'nin eseridir. Siyaseti dost düşman ikileminde gören CHP'nin eseridir. Linç korosunu karargahı da CHP genel merkezidir. yıllarca partimizi hedef alıp saldırdılar şimdi aynı koro fotoğraf karesine giren herkesi hedef alıyor, zorbalıkla baskı altına alıyor. Sayın Özel, bunu ne bize ne millete yutturabilirsiniz. Fotoğrafa verilen tepkiler CHP'nin faşist zihniyetinin dışavurumudur. Atalarımız can çıkar huy çıkmaz demişlerdir. Bunların durumu da aynısı. Onlar meşreplerinin gereğini yapacak biz de milletimiz için en doğrusunu yapacağız."

