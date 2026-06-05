Oğluna kurşun yağdıran emekli polisten dikkat çeken ifade: Uyuşturucudan, kurmardan kurtaramadım

GEÇTİĞİMİZ YIL ORMANDA KAYBOLMUŞTU
Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Ahmet Kaan Kayhan'ın, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından Ahmet Kaan Kayhan sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Cenaze namazının ardından Kayhan'ın cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi.