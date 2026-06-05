Oğluna kurşun yağdıran emekli polisten dikkat çeken ifade: Uyuşturucudan, kurmardan kurtaramadım

"UYUŞTURUCU VE KUMARDAN KURTARAMADIM"

Emniyetteki sorgusunda Faruk Kayhan, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ancak saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.