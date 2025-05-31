Son Dakika haberi: İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında 50'ye yakın gözaltı!

Son Dakika haberi: İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında içlerinde belediye başkanları da dahil 50'ye yakın kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve 5 ilçe belediye başkanının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade verdi.

Aktaş, ifadesinde başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtti.

Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını anlatan Aktaş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını kaydetti.

İSTANBUL MERKEZLİ DÖRT AYRI SORUŞTURMADA BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı şahıslar hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları belirlendi.

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Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 110 kişi tutuklandı.

İBB'YE YÖNELİK BEŞİNCİ DALGA YOLSUZLUK OPERASYONU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

Soruşturmada Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlendi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı da tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 2019 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir' in işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıklarına ilişkin tespitler yapıldı.

Tespitler üzerine aralarında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in de bulunduğu ikisi tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ayrıca soruşturmadaki 2 şüphelinin tutuklu olduğu belirlendi.

Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilenler isimler şöyle:

*Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

*Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı

*Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir

*Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik

*CHP milletvekili Aykut Erdoğdu

*Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

*Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

*Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı

*Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka

*Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş

*Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

*Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

*İBB İştiraki İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay

*İBB İştiraki Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas

*Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu

*CHP PM üyesi Baki Aydöner

*İBB Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erdal Celal Aksoy

*Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı

*Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas

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