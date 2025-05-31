Ekonomistler mayıs ayı enflasyon beklentilerini açıkladı!

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin oranlarını açıkladı...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3 artış kaydetmişti.

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