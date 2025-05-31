Çocuklarının gözü önünde dövüldü: Darp edilen o baba sessizliğini bozdu!

Çocuklarının gözü önünde dövüldü: İstanbul'da Marmaray hattında seyahat eden sağlık çalışanı Deniz Eroğlu, kapıyı kapatan bir yolcunun saldırısına uğradı. Darp edilen baba sessizliğini bozdu...

İstanbul'da Marmaray hattında seyahat eden sağlık çalışanı Deniz Eroğlu, kapıyı kapatan bir yolcunun saldırısına uğradı. İki çocuğunun gözleri önünde yumruklanan ve burnu kırılan Eroğlu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Eroğlu, olayın ardından çıkan tartışma sonucu darbedildi.

İstanbul'da Marmaray hattında iki çocuğuyla birlikte seyahat eden sağlık çalışanı Deniz Eroğlu, kapı önünü kapatan bir yolcuya yaptığı uyarının ardından çıkan tartışma sonucu darbedildi.

Olay sırasında çocuklarının gözleri önünde yumruklanan ve burnu kırılan Eroğlu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.Ekol TV'ye konuşan baba Eroğlu, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Kapıda bir hanımefendi vardı. Ben çocuklarımla girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. 'Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?' dedim. O da 'şuradan geçsene abi' dedi. Ben de sinirlendim, 'neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var' dedim.

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"BANA YUMRUK ATTI VE KAÇTI"

Toplam konuşmamız 30 saniye sürmedi. Bostancı'dan Küçükyalı'ya tren zaten 2 dakikada gidiyor. Daha sonra hanımefendinin ağladığını gören bir beyefendi, benimle tartışmaya başladı. Ama biz onunla hiç konuşmadık, tartışma kadınla yaşandı. Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Konuyu ilerleten kişi o zaten, diğer adam kapı kapanırken bana yumruk attı ve kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum.

"ÇOCUKLARINIZIN YANINDA DAYAK YİYORSUNUZ

"Eşim öğretmendi, orada bekliyordu. Çocukları ona verdim. Takdir edersiniz ki çocuklarınızın yanında dayak yiyorsunuz, burnunuz kırılmış. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Adama dönüp 'bu konuyu sen fişekledin' dedim. O da beni iteklemeye başladı. Araya girenler olmasa olay devam edecekti.

"AKRABALARINI ÇAĞIRMIŞ"

Benim Süreyya Plajı'nda ineceğimi biliyordu. Kendisi de orada inmiş. Akrabalarını çağırmışlar, 4-5 kişi oldular. Benimle konuşmaya çalıştılar. Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir."

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