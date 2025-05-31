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Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL?

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Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatları hafta sonu ne kadar? 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? İşte, kuyumcularda son durum...
Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 1 112

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar? 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? İşte, kuyumcularda son durum...

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 2 212

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin derinleşmesi, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Fed yetkililerinden gelen temkinli açıklamalarla varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 31 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 3 312

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump’ın Fed’in faiz indirmeyerek hata yaptığını ve bunun ABD’yi ekonomik olarak zayıflattığını söyledi. Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarına destek sağladı. Peki, hafta sonu altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 31 Mayıs 2025 altın fiyatlarında son durum..

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 4 412

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.147,87

Satış: 4.148,96

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 5 512

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.288,70

Satış: 3.289,80

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 6 612

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.636,58

Satış: 6.783,55

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 7 712

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 26.546,34

Satış: 27.051,24

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 8 812

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 26.814,00

Satış: 27.387,00

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 9 912

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.231,69

Satış: 13.567,11

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 10 1012

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 26.546,34

Satış: 27.051,24

Alış: 27.376,79

Satış: 28.068,10

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 11 1112

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.250,12

Satış: 3.232,48

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? 12 1212

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.751,95

Satış: 4.008,62

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