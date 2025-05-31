Altın fiyatları hafta sonu ne kadar: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL?

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar? 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? İşte, kuyumcularda son durum...

1 12 Altın fiyatları hafta sonu ne kadar? 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL? İşte, kuyumcularda son durum... 2 12 Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin derinleşmesi, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Fed yetkililerinden gelen temkinli açıklamalarla varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 31 Mayıs 2025 altın fiyatları... 3 12 Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump’ın Fed’in faiz indirmeyerek hata yaptığını ve bunun ABD’yi ekonomik olarak zayıflattığını söyledi. Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarına destek sağladı. Peki, hafta sonu altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 31 Mayıs 2025 altın fiyatlarında son durum.. 4 12 GRAM ALTIN FİYATI Alış: 4.147,87 Satış: 4.148,96 5 12 ALTIN/ONS FİYATI Alış: 3.288,70 Satış: 3.289,80 6 12 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 6.636,58 Satış: 6.783,55 7 12 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 26.546,34 Satış: 27.051,24 8 12 TAM ALTIN FİYATI Alış: 26.814,00 Satış: 27.387,00 9 12 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 13.231,69 Satış: 13.567,11 10 12 ZİYNET ALTINI FİYATI Alış: 26.546,34 Satış: 27.051,24 Alış: 27.376,79 Satış: 28.068,10 11 12 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 2.250,12 Satış: 3.232,48 12 12 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 3.751,95 Satış: 4.008,62



