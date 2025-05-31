Erdoğan yeniden nasıl aday olacak, Ak parti kulislerinde neler oluyor: İşte çok merak edilen o yol pusulası!

Ak parti kulislerinde neler konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için seçim kararını Meclis'in alması ya da anayasa değişikliği gerekiyor. İşte çok merak edilen o yol pusulası!

Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için seçim kararını Meclis'in alması ya da anayasa değişikliği gerekiyor. AK Parti kulislerinden aktarılana göre; partinin ilk tercihi, TBMM'de seçim kararı alınması yönünde.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; muhalefetin, yeni anayasa tartışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması üzerinden değerlendirmesi, iktidar partisinde tepkiyle karşılanıyor.

Erdoğan’ın, “Yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak değil” sözlerine vurgu yapan AKP kurmayları, Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olacaksa, bunu Meclis’in seçim kararı alması ile sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin iki yolu var. Ya seçim kararını Meclis alacak ya da anayasanın ‘Cumhurbaşkanı’nın adaylığı ve seçimi’ başlıklı 101’inci maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü değiştirilecek. AK Parti’ye göre, Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesi için anayasa değiştirmek yerine Meclis’ten seçim kararı çıkarılması daha makul olan yol.

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AK Parti kurmayları ayrıca Erdoğan’ın “Tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” şeklindeki açıklamasının bir daha aday olmayacağı anlamına gelmediğine dikkati çekiyor. Adaylık tartışmaları için takvimin henüz erken olduğunu belirten AK Parti kaynakları, bu tartışmaların 2027 yılında başlayabileceğini ifade ediyor.

360 vekil gerekiyor

Meclis’ten seçim kararı çıkarabilmek için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (360 milletvekili) gerekiyor. Anayasaya göre ülkeyi seçime Cumhurbaşkanı ve TBMM götürebiliyor. Buna göre 2028’de seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından alınırsa, Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek. Ancak, seçimlerin yenilenmesi kararını Cumhurbaşkanı verirse, Erdoğan’ın üçüncü kez adaylık hakkı bulunmuyor.

Mevcut sandalye dağılımı dikkate alındığında, bugünkü şartlarda Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı için gerekli olan beşte üç çoğunluğa yetmiyor. Ancak AK Parti, bu konu gündeme geldiğinde hiçbir partinin seçimden kaçamayacağına inanıyor. Ayrıca DEM Parti ile yürütülen "terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşması ile birlikte seçim kararının bu partinin desteği ile çıkarılabileceği belirtiliyor.

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